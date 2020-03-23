Владивосток, , 06:23 — REGNUM Моряки-дальневосточники, в разгар эпидемии коронавируса брошенные судовладельцем в Китае, возвращаются во Владивосток благодаря профессиональным действиям профсоюза моряков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ).

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Сейчас главная задача для профсоюза — добиться от судовладельца выплаты долгов по заработной плате — порядка $30 тыс.

В феврале, после обращения в ДВРО РПСМ, морякам, брошенным в порту КНР судовладельцем — ООО СК «Гудзон» — предоставили продукты питания и питьевую воду, лекарства. Зарплату судовладелец не платит морякам с ноября 2019 года. Люди жалуются на то, что их семьи находятся на грани нищеты.

От имени моряков ДВРО РПСМ обратилась в транспортную прокуратуру Приморья. По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями от имени моряков, потребовав взыскать с судовладельца задолженность по заработной плате, компенсации за несвоевременную выплату, а также наложить обязанность по репатриации моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в ДВРО РПСМ обратились моряки танкера «Патриот». Они сообщили, что брошены судовладельцем в зараженном коронавирусом Китае без денег, еды, воды, лекарств. ДВРО РПСМ экстренно обратилось в Генконсульство РФ в Гуанчжоу. Совместными усилиями дипломаты и профсоюзные активисты смогли вернуть людей на Родину.