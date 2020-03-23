Новосибирск, , 06:15 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво», в зоне прилёта терминала внутренних авиалиний, начали дежурить волонтёры — студенты медицинского колледжа. Они с помощью тепловизора будут измерять температуру всем прибывшим и раздавать пассажирам памятки о профилактике коронавируса. Меры приняты для противодействия COVID-19.

Волонтёры будут дежурить посменно, круглосуточно, группами по три человека в сопровождении преподавателя. В аэропорту также круглосуточно дежурит бригада скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в настоящее время зарегистрировано четыре случая заболевания. Все — «завозные». Пациентки с коронавирусом вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии.

На двухнедельной самоизоляции находятся 918 новосибирцев. С наблюдения снято 1 088 человек. В инфекционной больнице находятся 67 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа.

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