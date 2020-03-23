Якутск, , 06:13 — REGNUM Врачи наркологического диспансера Якутии не рекомендуют употреблять алкоголь и предупреждают, что спиртные напитки не предотвращают заражение коронавирусом.

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«Коронавирус распространяется стремительно по всему миру. И пока одни люди беспрекословно следуют рекомендациям ВОЗ, чтобы обезопасить себя и своих близких, другие, дабы избежать заражения, начинают употреблять алкоголь. Для многих миф «алкоголь спасёт от коронавируса» действует как заклинание», — цитирует специалистов ЯСИА.

При первых симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача и исключить алкоголь, который не улучшит ситуацию, а лишь усугубит протекание болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии официально семь заболевших COVID-19, состояние их — удовлетворительное, болезнь протекает в лёгкой форме.