Новосибирск, , 05:58 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба по противодействию коронавируса, новых случаев заражения не выявлено.

«За прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе нет, — говорится в официальной информации. — Четыре пациентки с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии».

В оперштабе уточнили, что для авиапассажиров, прибывших в Новосибирск 7 и 8 марта из Италии, 14-дневный период меднаблюдения и самоизоляции закончен. Под наблюдением остаются вернувшиеся в Новосибирск пациентки с коронавирусом из Франции, Великобритании и Швейцарии.