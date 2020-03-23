Новосибирск, , 05:49 — REGNUM Новосибирское управление МЧС РФ перед паводком и пожароопасным сезоном проверило состояние органов управления и оперативных сил региона

Для проверки готовности экстренных служб и добровольных пожарных формирований были проведены специальные смотры в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Колыване.

Состоялись рабочие встречи с главами и чиновниками местных администраций, были проверены пожарно-химические станции Рослесхоза, функционирование единых дежурно-диспетчерских служб и пункты временного размещения.

Проконтролировано проведение мониторинга паводковой и лесопожарной обстановки с использованием зондирования поверхности Земли со спутников и беспилотников.

Как уточнили в новосибирском управлении МЧС РФ, по итогам проверки подтверждена готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.