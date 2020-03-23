Владивосток, 23 марта 2020, 05:49 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Следственное Управление Следственного Комитета по Приморскому краю определило порядок обращения граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.
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Во избежания случаев разноса коронавирусной инфекции через личный приём, гражданам рекомендовано подавать обращения, жалобы и заявления посредством Интернет-приёмной следственного управления, размещённой на официальном сайте ведомства.
«Также допустимо использование почтовой связи. Необходимо полностью исключить посещение гражданами следственных органов следственного управления», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, наладить политическую работу на удалённой основе решили представители «Единой России» на Алтае.