Хабаровск, , 05:31 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире отменены все чартерные рейсы из Хабаровска во Вьетнам.

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Как выяснил Московский комсомолец в Хабаровске, все рейсы будут работать только на вывоз туристов. Очередной рейс запланирован на 28 марта. Предстоит вывезти из страны ещё 550 пассажиров — хабаровчан.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта во Вьетнаме находились более 900 российских туристов. Часть уже дома, проходит карантинные мероприятия, остальные ждут самолёты.