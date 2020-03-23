Оттава, , 05:23 — REGNUM Сборная спортсменов Канады не будет участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио, но оставляет за собой право участия в случае переноса игр на 2021 год, сообщила 22 марта пресс-служба Канадского олимпийского комитета.

В заявлении, сделанным совместно с Параолимпийским комитетом страны, спортсмены Канады потребовали переноса Игр на год в связи с набирающей обороны пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Поддержать требование об отсрочке мероприятия канадцы потребовали от Международного олимпийского комитета, Международного параолимпийского комитета и Всемирную организацию здравоохранения.

Как отметили канадские представители, перенос такого крупного спортивного мероприятия неизбежно будет сопряжен с рядом трудностей, однако на них стоит пойти, заботясь о здоровье спортсменов.

«Речь идет не только о здоровье спортсменов, но и об общественном здоровье», — подчеркнули представители канадской сборной.

Напомним, ранее в Канаде заявили о 50% росте летальных исходов от SARS-CoV-2. По последним данным, число погибших составило 20 человек, половина из которых находились в провинции Британская Колумбия.

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