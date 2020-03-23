Якутск, , 05:24 — REGNUM В Якутии в медучреждениях под наблюдением находятся в общей сложности 11 человек.

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«В обсерваторе в «Сосновом бору» изолировано 85 человек, в инфекционной больнице — 30 человек с подозрением на коронавирус и проявлениями ОРВИ. В детской инфекционной больнице — три ребёнка, у них анализ отрицательный», — пишет News.Ykt.

Из 115 человек — 15 иностранцев, прибывших из Китая, Франции, Киргизии, Узбекистана, с Украины, из Черногории и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске мальчик 12 лет с матерью шьют медицинские маски и продают всем желающим.