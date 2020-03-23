Южно-Сахалинск, , 05:04 — REGNUM Сахалинский государственный университет ушёл на каникулы до 31 марта. Такое решение принято на совещании по вопросам противодействия распространению на Сахалине и Курилах COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СахГУ.

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Каникулы для студентов очной формы обучения начнутся 23 марта. Они распространятся на все колледжи, институты и филиалы университета.

С 1 апреля 2020 года занятия будут вестись дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине два пациента госпитализированы с подозрением на коронавирус. В Хабаровском крае заболевших 4, в Якутии 7.