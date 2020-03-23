Эр-Рияд, , 05:02 — REGNUM Комендантский час будет введен на территории Саудовской Аравии в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал 22 марта король государства Салман, сообщает Arab News.

Сообщается, что запрет на перемещения будет действовать с 19:00 до 06:00 на протяжении 21 дня начиная с 23 марта.

Ограничения не распространяются на медиков, военных, работников служб безопасности и некоторых других служб.

Как сообщалось ране в воскресенье, 22 марта, сообщалось о 119 новых случаях заражения, в результате чего общее число инфицированных в Саудовской Аравии достигло 511 человек.

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