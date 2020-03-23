Оттава, , 04:40 — REGNUM Власти Канады намерены штрафовать и сажать в тюрьму нарушителей карантинного режима, заявила министр здравоохранения Патти Хайду, сообщает Reuters.

Согласно введенным правилам, вернувшиеся из-за границы жители Канады должны самоизолироваться от общества сроком на две недели, однако многие граждане относятся к требованием властей халатно.

Для безответственных канадцев власти намерены применять федеральный закон о карантине, согласно которому нарушителям может быть назначен штраф или даже тюремное заключение.

«Мы будем использовать все меры … чтобы обеспечить соблюдение», — сказала Хайду, выступая перед журналистами на брифинге.

Напомним, в Канаде за сутки число летальных исходов коронавирусной инфекции возросло в два раза, достигнув 20 человек. На территории страны школы закрыты до 1 мая. В некоторых провинциях запрещены собрания граждан на улицах группами более пяти человек.