Благовещенск, , 04:53 — REGNUM В Свободненском районе Приамурья закрыта ледовая переправа на реке Зее, которая соединяла город Свободный с посёлком Введеново, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Приамурского ГУ МЧС.

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Также в пресс-службе сообщили о закрытии международной ледовой переправы в Михайловском районе области через реку Амур. Сегодня в Приамурье остаются открытыми 9 ледовых переправ.

«Решение о закрытии переправы было принято специальной комиссией в связи с истончением льда не реке. Ледовая дорога проработала около трёх месяцев, открыта она была 30 декабря. На месте перед въездом на реку установлены запрещающие аншлаги, дорога перекрыта шлагбаумом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приамурье была закрыта международная ледовая переправа через Амур в пункте пропуска Поярково.