Владивосток, 23 марта 2020, 04:40 — REGNUM Спасатели краевой поисково-спасательной службы начали работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
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Выполняемая спасателями работа позволит защитить от повреждений мосты в Яковлевском районе Приморья на реке Арсеньевка: пробуренные и таким образом ослабленные льдины быстрее разрушаются, не создавая заторов.
«Специалисты МЧС занимаются бурением и пропилкой льда на реке возле опор моста. Эти работы нужны для обеспечения безопасного ледохода в период вскрытия реки, чтобы льдины не повредили сооружение», — рассказали в пресс-службе.
Такие мероприятия приморские спасатели проводят ежегодно, что позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья.
Как сообщало ИА REGNUM, на реках Кузбасса раньше срока специалисты-подрывники начали взрывать лёд.