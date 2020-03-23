Оттава, , 04:29 — REGNUM Десять новых летальных исходов среди зараженных коронавирусной инфекцией зафиксировано на территории Канады, общее число погибших достигло 20 человек, сообщает интернет-портал Radio-Canada, аккумулирующий поступающую от различных ведомств информацию о пандемии.

Рост смертей составил 50%, так как днем ранее сообщалось о десяти погибших. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 1470.

Наибольшее число смертей (10 случаев) зарегистрировано в провинции Британская Колумбия. Еще пятеро скончались в Онтарио, четыре человека погибло в Квебеке и один — в Альберте.