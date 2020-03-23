Пекин, , 04:28 — REGNUM Китай перенаправит международные рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт «Столица», в 12 других аэропортов Китая, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Международные пассажиры, прибывающие в Пекин, вместо этого, будут направлены в 12 аэропортов, включая Шанхай, Тяньцзинь, Нанкин и Шэньян, в качестве пунктов въезда, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) в специальном постановлении, выпущенном совместно с еще четырьмя государственными ведомствами.

Пассажиры пройдут таможенный и карантинный досмотр в указанных выше аэропортах, после чего только смогут направиться в Пекин, как изначально и намеревались. Всего в Пекине выявлено 13 новых случаев «импортного» коронавируса за 21 марта. Общее их число достигло 97 в городе. На материковой части Китая уже 314 человек привезли коронавирус из-за рубежа.