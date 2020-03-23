Прага, , 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом. Об этом в эфире местного телевидения сообщил руководитель кризисного штаба по противодействию коронавирусу Роман Примула.

В случае продолжения роста числа зараженных новым коронавирусом, гражданам Чехии не стоит надеяться на скорое возвращение детей в школы, заявил эпидемиолог. По словам Примулы, продолжить учебу после карантина дети смогут не раньше сентября 2020 года. Кроме того, границы с Европейским союзом будут оставаться закрытыми еще в течение двух лет.

Данное заявление вызвало неоднозначную реакцию внутри Чехии. Так, чешский политик и председатель движения STAN Вит Ракушан заявил, что несмотря на то, что он поддерживает принятые в настоящее время меры по противодействию распространению коронавируса, пугать граждан двухгодичной изоляцией преждевременно.

В свою очередь экс-министр финансов Чехии Мирослав Калусек назвал заявления Примулы «политически безответственными».

По последним данным, в Чехии зарегистрировано 1047 инфицированных, из которых шесть человек выписались после выздоровления. Летальных случаев в стране не зафиксировано.