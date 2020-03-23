Владивосток, , 04:00 — REGNUM Во вторник, 24 марта, в Приморье на дороги края выйдет максимально возможное число патрулей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГИБДД.

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Задача полицейских — контроль за исполнением законодательства, связанного с перевозкой детей в автомобилях, наличие удерживающих устройств и мест их размещения. Вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги Приморья выйдут общественники: родительские патрули и добровольцы.

В ГИБДД напомнили, что в 2020 году за нарушения в перевозке маленьких пассажиров было привлечено к административной ответственности 2500 приморских водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области пьяная автолюбительница чуть не угробила детей в массовом дорожно-транспортном происшествии.