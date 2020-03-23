Якутск, , 03:59 — REGNUM В Якутии с 23 марта Роспотребнадзор и транспортная полиция установят санитарный заслон на железнодорожных станциях в Нерюнгри, Алдане и Нижнем Бестяхе.

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До этого санитарно-карантинные пункты появились в аэропортах Якутска, Нерюнгри, Мирного и Ленска.

В минувшие выходные в аэропорту Якутска через санитарный заслон прошли пассажиры 16 рейсов из Москвы, Новосибирска, Хабаровска и Иркутска, сообщила глава Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева.

«Проверено около 2 тыс. пассажиров. Из-за границы прибыло 92 человека, которые получили предписание о самоизоляции на дому, а также 26 иностранцев, 11 из которых были отправлены в обсерватор», — пояснили в пресс-службе правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине провели тотальную дезинфекцию мест проживания, работы и возможных мест пребывания пациентов с подозрением на коронавирус.