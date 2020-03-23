Гуанчжоу, Китай, , 03:52 — REGNUM В провинции Гуандун на юге Китая выявлен первый в провинции местный случай передачи «импортного» коронавируса, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

По данным местной комиссии здравоохранения, в столице региона городе Гуанчжоу подтверждено три случая заражения COVID-19 за 21 марта, включая два — из Филиппин и Турции и один — внутренний случай, который был вызван передачей инфекции от приехавшего из-за рубежа пациента.

Всего в провинции выявлено восемь новых подтвержденных случаев коронавируса за 21 марта. За исключением одного местного случая передачи, остальные семь были привезены из Великобритании, Таиланда, Испании, Франции, Филиппин и Турции. Всего же Гуандуне выявлено 1407 заразившихся, включая 56 «импортных» случая.