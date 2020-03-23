Ухань, Китай, , 03:46 — REGNUM Специальный поезд привез 1000 сотрудников компании Dongfeng Motor Corporation в столицу китайской провинции Хубэй город Ухань на работу, сообщает агентство Синьхуа.

Рабочие вернулись в эпицентр эпидемии нового коронавируса в Китае, город Ухань, который, к тому наиболее сильно пострадал от этого бедствия. Однако, теперь, по мере ослабления эпидемии, рабочие смогли вернуться к исполнению своих рабочих обязательств.

Все рабочие напрямую будут направлены на фабрики или места проживания автобусами. Каждому из них присвоен код здоровья, а перед входом в автобус они проходят измерения температуры тела. Ранее Dongfeng Motor заявил об организации автобусных рейсов от места к месту для того, чтобы вернуть людей на работу.