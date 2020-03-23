Урумчи, Китай, , 03:41 — REGNUM Синьцзян-Уйгурским автономный район в Китае снижает уровень экстренного реагирования в связи с ослаблением эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Власти этого региона на северо-западе Китая начиная с 22 марта снизили уровень экстренного реагирования, который был введен в регионе в связи с эпидемией нового коронавируса, с третьего до четвертого уровня.

Ранее Синьцзян уже снижал уровень угрозы с высшего первого уровня до второго 26 февраля, а уже 8 марта уровень угрозы был понижен со второго до третьего уровня. В Регионе уже длительное время нет ни одного заразившегося коронавирусом.