Ухань, Китай, , 03:37 — REGNUM Китайская корпорации Three Gorges Corporation («Три ущелья») начала строительство проекта защиты реки Янцзы в городе Ухане, столице провинции Хубэй, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем инвестиций в проект составит 7,59 млрд юаней (около $1,1 млрд). Он предоставит также 8000 рабочих мест на время строительства. Проект поможет фундаментально улучшить качество воды в городе Ухане, сообщили в компании.

Компания также усилит инвестиции в проект защиты реки Янцзы в провинции Хубэй в целом. Общий объем инвестиций составит 30 млрд юаней в 2020 году, сообщил председатель компании Лэй Миншань.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая выдали Тибету $20 млн на очистку источников воды за 2019 год