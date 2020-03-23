Якутск, , 03:45 — REGNUM В Якутске мальчик 12 лет с матерью шьют медицинские маски и продают всем желающим.

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«Мы начали шить маски в связи с коронавирусом и его опасностью. В первую очередь, мы сшили их для папы, который работает, ему не положен карантин. Маски мы шьём в два слоя, пробовали в три, но через такую модель трудно дышать. Носить маски необходимо, пусть люди берегут своё здоровье, чтобы вирус не распространялся быстро», — рассказал пятиклассник Влад Чуркаев News.Ykt.Ru.

Мальчик добавил, что они ищут место, где могли бы продавать маски по 100 рублей с минимальной наценкой.

«Я думаю, что приношу пользу людям», — уверен ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что швейные предприятия в России начали производить многоразовые медицинские маски.