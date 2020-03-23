Дальнегорск, Приморский край, , 03:43 — REGNUM В Дальнегорске возродят филиал «Примавтодора», осветят и отремонтируют десятки километров дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями Дальнегорска порадовал горожан сообщением о решении возродить здесь филиал краевого предприятия «Примавтодор», которое занимается ремонтом автомобильных дорог.

«В городе проживает более 40 тысяч человек, поэтому ремонт дорог должен быть в приоритете. В 2020 году на ремонт дорог мы дополнительно направим сюда 30 млн рублей, откроем здесь филиал «Примавтодора», что позволит ускорить темпы дорожных работ», — рассказал глава Приморья.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский добавил, что на ремонт дороги Рудная Пристань-Терней запланировано почти 147 млн рублей — что составляет 14% от всех средств на ремонт дорог в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, 50 дорожных объектов планируется отремонтировать в 2020 году на Ставрополье.