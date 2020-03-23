Лхаса, Китай, , 03:32 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая получил 141 млн юаней (около $20 млн) от центрального правительства КНР на контроль за загрязнением воды в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Средства пошли на очистку рек Цзиньша, Ланьцан, Няньчу и других рек региона, сообщила глава местного департамента экологии Норгьел. Все источники воды для централизованной подачи в городские квартиры в настоящее время соответствуют установленным стандартам требований региона.

Местные власти потратили также 42 млн юаней на 27 пилотных программ очистки питьевой воды в сельских районах и на отведение сточных вод.