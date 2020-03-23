Ухань, Китай, , 03:27 — REGNUM В городе Хуанган, который является одним из самых пострадавших от эпидемии коронавируса в эпицентре эпидемии китайской провинции Хубэй возобновлено движение общественного транспорта, сообщает агентство Синьхуа.

Начиная с 6:00 по Пекину 21 января в городе было возобновлено движение автобусов, такси и наземного пассажирского транспорта в целом. Пока это касается городского транспорта, сообщили в власти города.

Часть частных автомобилей теперь может выходить на дороги города, в зависимости от четного или нечетного номера автомобиля. В городе проживает 7,5 млн человек. При этом, последние два заразившихся коронавирусом были выписаны из больниц города 18 марта.

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