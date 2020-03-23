Ухань, Китай, , 03:22 — REGNUM Один наиболее пострадавших от эпидемии нового коронавируса в Китае город Сяогань провинции Хубэй возобновил работу общественного транспорта спустя два месяца блокады, сообщает агентство Синьхуа.

Движение автобусов, такси и автобусное сообщение между уездами было возобновлено в обед по местному времени 21 марта после того, как в городе не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом 21 день подряд.

Городские автобусы в настоящее время ходят по специальному расписанию — с 7 до 9 часов утра, с 11 до 13 часов дня и с 17 до 19 часов вечера. Пассажиры с зеленым кодом здоровья, то есть если они не контактировали с заразившимися коронавирусом, могут пользоваться автобусами, надев лицевые маски и сидя лишь по одному человеку на сиденье.

Водители такси также должны носить лицевые маски и принимать оплату исключительно через онлайн-терминалы. Принимать наличные запрещено во избежание заражения. Всего же число заразившихся инфекцией в Сяогане достигло 3518 человек.