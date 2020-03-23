Южно-Сахалинск, , 03:41 — REGNUM Мобильные пункты по выявлению коронавируса COVID-19 разворачивают в Сахалинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как сообщил на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на Сахалине и Курилах министр здравоохранения региона Владимир Ющук, уже развернуты мобильные пункты приёма анализов в Южно-Сахалинске. Аналогичные пункты будут развернуты в Корсакове, Аниве, Холмске и Углегорске.

В регион уже поступила дополнительная партия тест-систем. Это позволит пройти диагностику всем, кому это необходимо.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине выявлены два пациента с подозрением на коронавирус.