Нью-Йорк, США, , 03:13 — REGNUM В департаменте полиции Нью-Йорка в течение воскресенья, 22 марта, было выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает New York Post.

По словам комиссара полиции Дермонта Ши, заражены оказались 70 сотрудников полиции и еще 28 гражданских служащих ведомства. Наиболее вероятным считается, что заражение получено от членов семьи.

В департаменте полиции не собираются выявлять список лиц, с которыми контактировали инфицированные. «Мы находимся в новой реальности, это невозможно», — прокомментировал ситуацию мэр Нью-Йорка Бил де Блазио.

О бессмысленности подобных действий на фоне обширного распространения вируса SARS-CoV-2 в городе заявили и чиновники от здравоохранения.

Напомним, ранее в пятницу, 20 марта, сообщалось о 54 случаях заражения полицейских.