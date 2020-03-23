Южно-Сахалинск, , 03:16 — REGNUM В Сахалинской области максимально усилили меры по противодействию распространению коронавируса в связи с выявлением двух пациентов с подозрением на заболевание. В местах их проживания — квартирах, домах, подъездах, а также по месту их работы проведена тотальная дезинфекция, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Сразу же после выявления потенциально зараженных пациентов были выявлены все контактные лица, произведен сбор анализов, все, кто контактировал с возможными носителями болезни, помещены под домашний карантин. Организована дезинфекция не только мест проживания и работы, но и всех возможных зон заражения. Несколько десятков человек, из наиболее близкого окружения госпитализированных пациентов, направлены в инфекционный изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине выявлены два пациента с подозрением на коронавирус. Точные результаты анализов будут известны во вторник или среду.