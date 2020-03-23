Магадан, Магаданская область, , 03:15 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов посмотрел как в аэропорту проверяют пассажиров, прилетающих в регион.

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По словам Носова, власти готовы к борьбе с коронавирусной инфекцией.

«У нас достаточно аппаратов искусственной вентиляции лёгких, более того, мы провели глубокую инвентаризацию и у нас есть нераспакованное американское оборудование.

На данный момент у нас есть один тепловизор у Роспотребнадзора на всю Магаданскую область», — цитирует губернатора «Магаданская правда».

Также было отмечено, что Колыма дополнительно закупает пять тепловизоров, причём один из них стационарный, который будет работать постоянно в аэропорту Магадана.

Сергей Носов добавил, что ждут в течении двух недель поставки 200 дистанционных термометров, аппаратов искусственной вентиляции лёгки и специальных передвижных боксов.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Магадана Юрий Гришан ушёл на самоизоляцию после приезда из Австрии.