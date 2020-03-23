Каир, , 02:59 — REGNUM Количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Египте достигло 327, среди них 14 погибших, сообщает 22 марта Reuters.

По данным министерства здравоохранение страны, за минувшие сутки было выявлено 33 новых случая инфицирования новым коронавирусом. Кроме того, еще четыре человека скончались, в результате число летальных исходов в Египте достигло 14 человек.

Сообщается также, что из изолятора после выздоровления были выписаны 15 человек, в том число восемь граждан Египта и семь иностранцев. Всего число выздоровевших после COVID-19 достигло 56 человек.

Ранее сообщалось о 294 зараженных в Египте, десять из которых скончались.

Напомним, Египет занимает первое место по числу инфицированных на африканском континенте. 240 заболевших фиксируется также в ЮАР и 201 — в Алжире.