Южно-Сахалинск, , 03:12 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко предостерёг жителей островного региона от фейков о распространении коронавируса на островах. На сегодняшний день, 23 марта, в области нет официально подтвержденных случаев инфекции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Берите информацию только из официальных источников. Официально подтвержденных больных коронавирусом в области не зарегистрировано. Есть два человека с подозрением на коронавирус. Так это или нет, узнаем во вторник, скорее всего, ближе к вечеру. Крайний срок среда», — сообщил официальный телеграм-канал Валерия Лимаренко «Лимаренко Brief».

Как сообщало ИА REGNUM, два человека на Сахалине помещены в стационар с подозрением на коронавирусную инфекцию.