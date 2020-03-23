Пекин, , 02:44 — REGNUM Органы прокуратуры по всему Китаю преследовали 1712 подозреваемых по 1416 уголовным делам, связанным с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР.

По имеющимся данным, 2481 подозреваемых был арестован за преступления, связанные с нарушением правил эпидемиологического контроля в стране. Органы прокуратуры одобрили арест 17 человек за отказ следовать правилам профилактики и контроля за эпидемией. Еще 485 человек были арестованы за нарушение должностных обязанностей на местах.

Прочие нарушения включают в себя злонамеренное причинение вреда и ранений, производство и продажа поддельных или некачественных изделий, нелегальные бизнес-операции, включая завышение цен, мошенничество, фабрикация или целенаправленное распространение недостоверной информации и нанесение вреда дикой природе.