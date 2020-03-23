Благовещенск, , 02:41 — REGNUM Медики и специалисты Роспотребназора в аэропорту города Благовещенска встретили самолёт из Вьетнама, на борту которого находился 241 гражданин России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Каждый из прибывших был подвергнут тепловизионному контролю и осмотру со стороны медиков, в результате чего было выявлено три человека с повышенной температурой. Этих людей доставили в Амурскую инфекционную больницу.

«Из числа прибывших 228 — амурчане, 13 человек — жители Приморского и Хабаровского краёв, а также Якутии и Удмуртии. Всем прибывшим выдано постановление главного государственного санитарного врача по Амурской области об изоляции по месту жительства», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье более 240 человек прошли тест на коронавирус в добровольном порядке.