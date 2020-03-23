Шицзячжуан, Китай, , 02:34 — REGNUM Таможня провинции Хэбэй на севере Китая изъяла 4 кг изделий из диких животных, находящихся под защитой государства, сообщает агентство Синьхуа.

Рога носорога и антилопы, тигровые кости, а также медвежья желчь были изъяты таможней, сообщили на таможне города Шицзячжуан. По словам властей, началом вспышки нового коронавируса могла послужить передача инфекции от диких животных к человеку.

В связи с этим власти Китая наложили запрет на охоту и торговлю дикими животными, а также ужесточили борьбу против незаконной торговли животными, находящимися под защитой государства.