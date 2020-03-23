Куньмин, Китай, , 02:29 — REGNUM Трое подозреваемых с 17 кг героина были задержаны в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

После получения наводки на нескольких наркоторговцев, полиция Куньмина, столицы провинции Юньнань обнаружила у них 12,83 кг героина и 4,52 кг метамфетамина, которые были спрятаны в бензобаке внедорожника, которым управляли подозреваемые.

Трое подозреваемых были взяты под уголовный арест. Дальнейшее расследование дела продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая также были задержаны трое наркоторговцев с 14 кг запрещенных веществ.

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