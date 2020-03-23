Пекин, , 02:25 — REGNUM Полиция Пекина освободила заразившегося коронавирусом бывшего узника тюрьмы от наказания, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Шестидесятиоднолетняя бывшая заключенная по фамилии Хуан была выписана из госпиталя Пекина 15 марта посте выздоровления от коронавируса, и сейчас проходит коллективное наблюдение, сообщили в Дунчэнском районной отделении Пекинского бюро общественной безопасности. У ее дочери по фамилии Цинь и зятя по фамилии Ян не было выявлено вируса после 14-дневного карантина.

По данным бюро, и Ян и Цинь не соблюдали правила профилактики и эпидемиологического контроля по возвращению в Пекин из эпицентра эпидемии коронавируса города Уханя, посещая общественные места города. Цинь также не сообщила о возвращении её матери из Уханя.

Власти задержали Ян и выписали предупреждение Цинь. В бюро сообщили, что Хуан освобождена от наказания, поскольку она отбывала тюремные сроки в Ухане в течение длительного времени и не знала о мерах контроля и профилактики в Пекине. Хуан оставалась дома после возвращения из Пекина и не заражала других.

После того, как в женской тюрьме Уханя стало известно, что выпущенная из тюрьмы Хуан оказалась заражена коронавирусом, несколько чиновников Хубэя потеряли свои посты. Хуан должна была отбывать наказания до 17 февраля. Он заразилась от охранника тюрьмы 29 января. Она оставалась под наблюдением тюремных медиков после срока освобождения, а затем 21 февраля была передана ее дочери и бывшему зятю.