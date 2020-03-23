, 01:59 — REGNUM В наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 американских штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон развернут подразделения национальной гвардии США. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил 22 марта президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, командование вновь введенными подразделениями ляжет на губернаторов штатов, в свою очередь Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям возьмет на себя все расходы по противодействию распространению вируса нового коронавируса.

Всего по стране на борьбу с коронавирусной инфекцией поднято порядка 7300 человек. «Мы работаем и с другими штатами, — заявил президент США. — Эти штаты пострадали сильнее всего».

Согласно последним данным, США занимает третье место в мире по числу зараженных COVID-19 после Китая (более 81 тысячи инфицированных) и Италии (более 59 тысячи). Количество выявленных случаев в стране перевалило за 32 тысячи, среди них 402 человека скончались. Наибольшее число погибших приходится на три штата: Нью-Йорк (117 человек), Вашингтон (94) и Калифорния (29).