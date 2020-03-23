Владивосток, , 02:19 — REGNUM В Приморье более 240 человек прошли обследование на коронавирус по собственной инициативе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В основном это граждане, вернувшиеся из-за границы, а также люди старших возрастов, имеющие хронические заболевания. Как отметили в краевом минздраве, взятие пробы занимает несколько минут и проходит совершенно безболезненно. Каждый из тех, кто сдал тесты на коронавирус, получит результаты в течение 3−5 рабочих дней.

«В приоритете остаются люди, прибывшие в Приморье из неблагополучных стран, а также те, у кого подтверждена пневмония», — разъяснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 тысяч жителей Германии оказались заражены новой инфекцией.