Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Игрок «королевской битвы» Call of Duty: Warzone под ником top_tier_lolicon выложил в сетьвидео, в котором он показал, как нужно бороться с «кемперами» (игроки, использующие тактику, при которой они прячутся в укромном месте и благодаря этому убивают максимальное количество врагов). Ролик был опубликован 22 марта на форуме Reddit.

Автор видео использовал способность под названием Spotter, которая позволяет «взламывать» вражеские мины. Затем он выманил противников, забаррикадировавшихся на крыше, в итоге они подорвались на собственных устройствах и пали от руки top_tier_lolicon.

Релиз Call of Duty: Warzon состоялся 10 марта 2020 года на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Это бесплатная игра, являющаяся частьюCall of Duty: Modern Warfare, однако не требующая её покупки.

Читайте ранее в этом сюжете: Cенатор США Берни Сандерс пообещал, что в 78 лет начнёт играть в Minecraft