Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Сенатор США Берни Сандерс, пообещал, что он начнёт играть в Minecraft, если его новое TikTok-видео наберёт нужное количество просмотров. Об этом 22 марта сообщил портал Screen Rant.

«Если это (видео — ИА REGNUM) наберёт 6 млн просмотров, Берни Сандерс научится играть в Minecraft», — написал политик на своём канале.

Ролик, о котором ведет речь Сандерс, представляет собой короткое рекламное видео, которое сделал для сенатора пользователь под ником luacrio7642. В нём периодически появляется надпись с вопросом «Почему я должен голосовать за Берни Сандерса».

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года Берни Сандерсу исполнилось 78 лет. Он является рекордсменом по длительности пребывания на должности сенатора среди независимых депутатов.

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