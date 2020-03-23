Нью-Йорк, США, , 01:26 — REGNUM Осужденный на 23-летнее тюремное заключение по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах голливудский продюссер Харви Вайнштейн заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Meadville Tribune со ссылкой на источник в исправительной системе США.

Как стало известно, результаты теста на наличие вируса SARS-CoV-2 Вайштейна дали положительный результат. Вместе с еще одним зараженным COVID-19 заключенным он был помещен в изолятор нью-йоркской тюрьмы Wende.

Информацию о заражении сообщил анонимный источник, ссылаясь на запрет официально комментировать состояние Вайнштейна. Сообщается, что в Wende Вайнштейн был переведен из тюрьмы на острове Райкерс, где положительный результат на коронавирус выявлен у 21 заключенного и 17 рабочих.

Напомним, именитый продюссер был осужден 11 марта. Всего в Нью-Йорке заражено коронавирусной инфекцией более 15 тысяч человек. 114 инфицированных скончались.