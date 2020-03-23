Ростов-на-Дону, , 00:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону потенциальными носителями коронавирусной инфекции являются более 400 человек. Все они находятся под наблюдением врачей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении здравоохранения.

Состояние здоровья 412 человек, прибывших из стран, где произошла вспышка COVID-19, контролируют медики. 21 человек помещён в лечебные учреждения с целью профилактики. Результаты анализов на наличие коронавируса дали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под наблюдение донских медиков из-за угрозы распространения коронавируса попали 450 человек. При этом ни у одного из потенциальных носителей инфекции диагноз не подтвердился.

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