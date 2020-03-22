Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Один из игроков онлайн-версии Red Dead Redemption 2 был шокирован, когда в какой-то момент увидел в игре оживший «труп». Видео было опубликовано 21 марта на форуме Reddit.

В ролике длительностью 30 секунд показано, как безжизненное тело без головы и ног, лежащее на земле, внезапно начинает двигаться и в результате уходит в неизвестном направлении. Особо зловещим выглядит то, как в конце видео покойник пытается «закурить».

Релиз Red Dead Online состоялся 27 ноября 2018 года. Ранее геймеры выкладывали в сеть множество роликов, в которых демонстрировались ошибки в игре, которые приводили к различным курьёзным случаям. Например, 4 марта 2020 года один из пользователей Reddit опубликовал видео, в котором было запечатлено, как его герой связал себя самого, пытаясь при помощи лассо поймать неигрового персонажа.

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