Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Игры Control и Mechwarrior 5 в ближайшее время могут получить поддержку нового метода рендеринга Nvidia DLSS 2.0. Об этом 22 марта сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что информацию предоставили журналистам инсайдеры и студии Remedy и Piranha Games, а также сама Nvidia пока никак не прокомментировали эту новость (но и не выступили с опровержением). Стоит отметить, что Control ранее уже получила подержку DLSS, а в Mechwarrior 5 такой функции не было.

https://twitter.com/VideoCardz/status/1240948624047079424

DLSS (Deep Learning Super Sampling — «Супер-сэмплинг при помощи глубокого обучения») — метод сглаживания краев объектов, аналогичный anti-aliasing, при котором задача по обработке ложится не на сам графический процессор видеокарт Nvidia, а на блок Tensor в модуле RTX. Подобный подход позволяет серьезно увеличить производительность игры и повыстить частоту кадров, особенно при разрешении 4K.

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