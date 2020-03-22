Дамаск, , 23:21 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Сирии. Об этом, как передает агентство SANA, сообщил 22 марта министр здравоохранения страны Низар Язиджи.

«В Сирии зарегистрирован первый пациент с диагнозом коронавирус», — отметил он.

Язиджи добавил, что министерство здравоохранения Сирии принимает все необходимые меры для борьбы с коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Сирии приняли решение временно остановить работу общественного транспорта по всей стране в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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