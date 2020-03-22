Анкара, , 23:20 — REGNUM В Турции общее число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек, заявил 22 марта министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня погибли еще девять человек, также было зарегистрировано 289 новых случаев», — написал Коджа на своей странице в Twitter.

По его словам, общее число заразившихся коронавирусом в Турции составляет 1236 человек, летальных — 30. Всего в республике проведено более 20 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 300 тыс. человек. Всего от последствий инфекции скончались свыше 13 тыс. человек. Около 91 тыс. человек выздоровели.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.

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