Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Вышла новая версия популярной модификации Enhanced Edition к игре «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 22 марта сообщил портал DSOGaming.

Разработчики из команды Dedicated W3EE Mod Team выложили на портале Nexus Mods мод Enhanced Edition Mod for The Witcher 3 V4.90. В него были добавлены новые параметры боевой стойки, создатели исправили множество ошибок, а также решили проблемы с нелокализованным текстом.

Была добавлена возможность перекидывать вещи прямо из конюшни, кроме того, версия 4.90 увеличила вес, который может перевозить Плотва (лошадь Геральта). С полным списком изменений можно ознакомиться на странице проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия CD Projekt RED планирует приступить к новой игре по вселенной «Ведьмака» сразу после релиза игры Cyberpunk 2077, который запланирован на 17 сентября 2020 года. Пока нет информации о том, что это будет за игра, и кто выступит в качестве главного героя.

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